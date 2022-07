La FilmAuro di De Laurentiis chiude in perdita a causa dei club: le cifre (Di martedì 5 luglio 2022) La FilmAuro di De Laurentiis chiude in perdita con conti spinti verso il basso anche a causa dei club L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 5 luglio 2022) Ladi Deincon conti spinti verso il basso anche adeiL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

melgae2013 : RT @CalcioFinanza: Il calcio tra Napoli e Bari vale il 92% dei ricavi della FilmAuro di De Laurentiis: bilancio 2021 in rosso di 66 milioni… - Carlogioia20 : RT @CalcioFinanza: Il calcio tra Napoli e Bari vale il 92% dei ricavi della FilmAuro di De Laurentiis: bilancio 2021 in rosso di 66 milioni… - senisregna : RT @CalcioFinanza: Il calcio tra Napoli e Bari vale il 92% dei ricavi della FilmAuro di De Laurentiis: bilancio 2021 in rosso di 66 milioni… - JuventusPeopleJ : RT @CalcioFinanza: Il calcio tra Napoli e Bari vale il 92% dei ricavi della FilmAuro di De Laurentiis: bilancio 2021 in rosso di 66 milioni… - Jjuventushare : RT @CalcioFinanza: Il calcio tra Napoli e Bari vale il 92% dei ricavi della FilmAuro di De Laurentiis: bilancio 2021 in rosso di 66 milioni… -