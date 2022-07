Incendi e roghi devastano tutto: avvistata un’altra colonna di fumo (VIDEO) (Di martedì 5 luglio 2022) Fiumicino. Ancora Incendi che devastano il territorio, questa volta di proporzioni davvero notevoli. Un’altissima colonna di fumo è stata avvitata proprio questa ultima ora nella zona di Castel Romano. L’incubo degli Incendi Sono giorni davvero da incubo in tutto il territorio: le temperature sono roventi, della pioggia nemmeno l’ombra, l’allerta idrica è ovunque nell’hinterland romano e, come se non bastasse, gli Incendi sono centinaia disseminati in tutta la Regione. Il maxi Incendio a Roma nord Ieri, ad esempio, il maxi Incendio a Roma Nord, nei pressi di Balduina ha fatto enormi danni, costringendo intere famiglie a lasciare il proprio appartamento a causa delle fiamme sempre più vicine. Ora la Procura ha anche aperto un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Fiumicino. Ancoracheil territorio, questa volta di proporzioni davvero notevoli. Un’altissimadiè stata avvitata proprio questa ultima ora nella zona di Castel Romano. L’incubo degliSono giorni davvero da incubo inil territorio: le temperature sono roventi, della pioggia nemmeno l’ombra, l’allerta idrica è ovunque nell’hinterland romano e, come se non bastasse, glisono centinaia disseminati in tutta la Regione. Il maxio a Roma nord Ieri, ad esempio, il maxio a Roma Nord, nei pressi di Balduina ha fatto enormi danni, costringendo intere famiglie a lasciare il proprio appartamento a causa delle fiamme sempre più vicine. Ora la Procura ha anche aperto un ...

CorriereCitta : Incendi e roghi devastano tutto: avvistata un’altra colonna di fumo (VIDEO) - COLDIRETTITOSCA : #INCENDI: NUOVI ROGHI IN #MAREMMA, SONO 68 A GIUGNO IN TOSCANA - TV2000it : RT @TV2000it: #Siccità, ok a stato #emergenza. ??36 milioni di euro per gli #interventi più urgenti ??L’ombra del dolo sui #roghi di #Roma… - AleCamarca : RT @Adnkronos: Gualtieri: 'Indagini su possibile natura dolosa'. Roghi anche a Monte Spaccato e sull'Ardeatina. #Roma #incendi https://t.c… - AleJustOne : RT @Radio1Rai: Continua l'ondata di caldo torrido sul Paese che favorisce lo sviluppo di incendi. Per quello scoppiato ieri a Roma, la Pro… -