Durante: “Mercato fermo, De Laurentiis si sente il padrone del vapore” (Di martedì 5 luglio 2022) Sabatino Durante agente Fifa è intervenuto a ‘1 Football Club’ per parlare del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Durante commenta il calcioMercato del Napoli ed il relativo immobilismo: “Questo accade perché De Laurentiis sta molto attento ai bilanci. Al momento non ha liquidità e quindi non può operare, per farlo deve necessariamente vendere. Ovviamente bisogna capire anche a cifre vuoi vendere certi giocatori, ma De Laurentiis crede di essere il padrone del vapore. Deve capire che i rinnovi di contratto dei calciatori vanno fatti prima che questi vadano in scadenza“. Durante sempre sul Napoli di De Laurentiis aggiunge: “Credo che il presidente del Napoli abbia una un’idea troppo alta del suo ruolo, ma deve capire che ... Leggi su napolipiu (Di martedì 5 luglio 2022) Sabatinoagente Fifa è intervenuto a ‘1 Football Club’ per parlare del Napoli di Aurelio Decommenta il calciodel Napoli ed il relativo immobilismo: “Questo accade perché Desta molto attento ai bilanci. Al momento non ha liquidità e quindi non può operare, per farlo deve necessariamente vendere. Ovviamente bisogna capire anche a cifre vuoi vendere certi giocatori, ma Decrede di essere ildel. Deve capire che i rinnovi di contratto dei calciatori vanno fatti prima che questi vadano in scadenza“.sempre sul Napoli di Deaggiunge: “Credo che il presidente del Napoli abbia una un’idea troppo alta del suo ruolo, ma deve capire che ...

Pubblicità

guidaglinvesti1 : 'Vedo un mercato del lavoro biforcato con mentre non qualificati e semiqualificati che rimangono scarsi e colletti… - napolipiucom : Durante: 'Mercato fermo, De Laurentiis si sente il padrone del vapore' #DeLaurentiis #Koulibaly #Mertens #napoli… - Lukyluke311 : ???? Durante una riunione del ministero della Difesa russo, Sergei Shoigu ha rivelato che le attrezzature militari fo… - kodak91552516 : @Agilb_Cbolatti Va tutto male per un mese dove ci si sente autorizzati a criticare sulla base di voci e notizie rip… - sunday_ky : @biscone69 Ci sarebbe anche un certo Lazaro (lo so lo so dimenticato pure dalla madre figuriamoci dagli interisti)… -