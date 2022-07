Strage Marmolada | riprese le ricerche dei dispersi

(Di lunedì 4 luglio 2022) La tragedia sulla parete nord della montagna, dove le operazioni sono andate avanti per tutta la notte con droni e ...

Sidney è allagata, le strade fiumi, migliaia di sfollati. Sulla Marmolada si stacca un costone di ghiaccio centenario: una strage di alpinisti. Carneficina sulla Marmolada: valanga devastante è strage di alpinisti. Un milione di positivi al COVID19. Ma molti contagiati non si denunciano. Strage sulla Marmolada. L'esperto del Cnr: "L'atmosfera e il clima è in totale disequilibrio". Strage sulla Marmolada, il clima malato divora i ghiacciai. 'Nel 2100 rischiano di sparire'.

, crolla un seracco di ghiaccio: 'Travolte due cordate, i corpi sono smembrati' Le vittime e i dispersi Le vittime sono tutte al Palaghiaccio di Canazei , dove è stata allestita la camera ...La tragedia sulla parete nord della montagna, dove le operazioni sono andate avanti per tutta la notte con droni e ...Ci sono italiani, tedeschi, cechi e probabilmente anche romeni tra gli escursionisti che risultano dispersi da ieri pomeriggio sulla Marmolada, quando un importante seracco di ghiaccio ..."Sono ancora in corso le verifiche per identificare i proprietari delle 16 auto che attualmente si trovano nei parcheggi situati nei pressi dei sentieri di accesso all'area". Lo comunica il Soccorso a ...