Roma, da oggi stop a metro A per manutenzione (Di lunedì 4 luglio 2022) Chiusura anticipata della metro A di Roma: da oggi, stop notturno per manutenzione: si andrà avanti 18 mesi, e sarà un’estate di caos per chi vivrà la capitale per turismo o lavoro o residenza, con disagi inevitabili. Poiché la linea A della metropolitana chiuderà in anticipo dalla domenica al giovedì, lasciando a chi la utilizza le navette sostitutive. Il rinnovo dell’infrastruttura, rinviati a lungo ma non più procrastinabili, prevedono un rifacimento integrale dell’infrastruttura nella tratta tra Ottaviano e Anagnina con la sostituzione di binari, scambi e massicciata. Realizzati nel 1978 e utilizzati dal’80, anno dopo 40 anni, necessitano di un’integrale sostituzione che, spiegano da Atac, prevede lavori dalle 21 e sospensione al venerdì e al sabato per ridurre i disagi, impattare ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) Chiusura anticipata dellaA di: danotturno per: si andrà avanti 18 mesi, e sarà un’estate di caos per chi vivrà la capitale per turismo o lavoro o residenza, con disagi inevitabili. Poiché la linea A dellapolitana chiuderà in anticipo dalla domenica al giovedì, lasciando a chi la utilizza le navette sostitutive. Il rinnovo dell’infrastruttura, rinviati a lungo ma non più procrastinabili, prevedono un rifacimento integrale dell’infrastruttura nella tratta tra Ottaviano e Anagnina con la sostituzione di binari, scambi e massicciata. Realizzati nel 1978 e utilizzati dal’80, anno dopo 40 anni, necessitano di un’integrale sostituzione che, spiegano da Atac, prevede lavori dalle 21 e sospensione al venerdì e al sabato per ridurre i disagi, impattare ...

Pubblicità

amnestyitalia : Oggi pomeriggio a #Roma protesteremo nei pressi dell’ambasciata degli Usa per dire NO alla criminalizzazione dell'a… - Confindustria : Oggi #4luglio #Confindustria ha incontrato a Roma la delegazione dell’@EurAusBiz, forum euro-australiano volto a pr… - Corriere : Omicidio Willy: oggi la sentenza, i Bianchi rischiano l’ergastolo - gemini9500 : RT @aboubakar_soum: Da oggi inizio sciopero di fame e sete incatenandomi ai cancelli del Palazzo del Potere (Montecitorio Roma) che ignora… - BearziCinzia66 : Roma, cinghiali anche in ospedale • Imola Oggi -