Omicidio Willy, l'abbraccio della Meloni a mamma Lucia: "Ha cercato e ottenuto giustizia"

Quell'ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi nel processo per l'Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, sa di giustizia vera e speriamo non modificabile nei gradi di giudizio successivo. La sentenza della Corte d'Assise del Tribunale di Frosinone, che condanna anche Francesco Belleggia e Mario Pincarelli rispettivamente a 23 anni e a 21 anni, solleva per qualche minuto l'ansia del papà di Willy e di mamma Lucia. Nel trambusto dell'aula, dopo la lettura della sentenza, partono applausi ai giudici, si assiste ad abbracci e a lacrime ma anche a qualche urlo lanciato dagli imputati mentre vengono portati via in carcere.

