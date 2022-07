Nissan Ariya - In Italia con prezzi a partire da 51.400 euro

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo l'avvio dei preordini nell'aprile scorso, laha comunicato il listino completo per l'della. L'attesa crossover viene proposta ora concompresi tra 51.400 e 64.900, incentivi esclusi. La gammana include tre varianti di powertrain da combinare con due diversi allestimenti. I clienti potranno scegliere tra versioni a due o quattro ruote motrici e tra due differenti tagli della batteria: 63 kWh 2WD (218 CV, con 403 km di autonomia), 87 kWh 2WD (242 CV e 520 km) e 87 kWh 4WD 4orce (306 CV e 493 km). Due livelli di equipaggiamento. Gli allestimenti sono denominati Advance ed Evolve. Il primo offre di serie i cerchi aerodinamici da 19", i gruppi ottici a Led, le finiture esterne satinate, i vetri posteriori oscurati, il portellone motorizzato, gli ...

