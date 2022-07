Contrexeville: Rosatello parte bene, in gara anche Paolini ed Errani (Di lunedì 4 luglio 2022) Nel "Grand Est Open 88" Camilla, promossa dalle qualificazioni, supera con due tie-break la messicana Contreras Gomez. In tabellone anche Jasmine, terza favorita del seeding, che debutta con la statunitense Pera, mentre Errani deve vedersela con la russa Selekhmeteva Leggi su federtennis (Di lunedì 4 luglio 2022) Nel "Grand Est Open 88" Camilla, promossa dalle qualificazioni, supera con due tie-break la messicana Contreras Gomez. In tabelloneJasmine, terza favorita del seeding, che debutta con la statunitense Pera, mentredeve vedersela con la russa Selekhmeteva

Pubblicità

Ale_Vinc : Bella vittoria di Camilla Rosatello nel WTA125 di Contrexeville contro Contreras Gomez, capace di qualificarsi sia… - livetennisit : WTA 125 Bastad e Contrexeville: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Camilla Rosatello in Francia (LIVE) - zazoomblog : Contrexeville: in gara Paolini Errani e Rosatello - #Contrexeville: #Paolini #Errani - livetennisit : WTA 125 Contrexeville: I risultati del turno unico di Qualificazione. Camila Rosatello approda in Md -