Come proteggere la pelle dal sole (Di lunedì 4 luglio 2022) L’abbronzatura è l’obiettivo principale di ogni persona che va al mare. Sfortunatamente non tutti possono abbronzarsi facilmente perché la propria pelle non lo consente. Esistono vari tipi di pelle: quelle olivastre o scure, che si abbronzano facilmente; quelle chiare o molto chiare, che necessitano di più tempo. Le persone con questo tipo di carnagione, infatti, Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di lunedì 4 luglio 2022) L’abbronzatura è l’obiettivo principale di ogni persona che va al mare. Sfortunatamente non tutti possono abbronzarsi facilmente perché la proprianon lo consente. Esistono vari tipi di: quelle olivastre o scure, che si abbronzano facilmente; quelle chiare o molto chiare, che necessitano di più tempo. Le persone con questo tipo di carnagione, infatti, Il Blog di Giò.

Pubblicità

ladyonorato : @gborsel Forse le è sfuggito che NON ESISTE alcun documento o studio scientifico che spieghi COME l’induzione di an… - Cesare85550275 : RT @Moonlightshad1: Come scrissi un po' di tempo fa questa è l'unica epoca in cui gente che sta letteralmente con le pezze al culo difende… - Andrea_V_73 : @MaurilioVitto Ma verto, già fornirgli armi è discutibile, ma va bene una decisione a livello EU, ora di metterci a… - maximilianps : @Flayana_ Mi spieghi, se questa è un'influenza, è come tale muta continuamente, come fa il vaccino a proteggere i v… - coccinellasirio : @Alessia273 Indissolubile e celato come si fa con un tesoro da proteggere, la mappa per trovarlo la custodiscono lo… -