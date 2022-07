Torino, UFFICIALE: Rauti alla Spal. La formula (Di domenica 3 luglio 2022) Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla S.P.A.L., a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023 con opzione per l’acquisto definitivo... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 luglio 2022) IlFootball Club comunica di aver cedutoS.P.A.L., a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023 con opzione per l’acquisto definitivo...

Pubblicità

sportli26181512 : Torino, UFFICIALE: Rauti alla Spal. La formula: Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla S.P.A.L., a ti… - vendesizzo : RT @ToroGoal: ? UFFICIALE Nicola #Rauti passa alla @spalferrara in prestito con diritto di riscatto a favore degli emiliani e controriscatt… - tom_freni : RT @ToroGoal: ? UFFICIALE Nicola #Rauti passa alla @spalferrara in prestito con diritto di riscatto a favore degli emiliani e controriscatt… - ToroGoal : ? UFFICIALE Nicola #Rauti passa alla @spalferrara in prestito con diritto di riscatto a favore degli emiliani e con… - ilpensologo : Proteste per il ritratto ufficiale di William e Kate realizzato da Jamie Coreth. Ma 'cianno' ragione, due capelli i… -