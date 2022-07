Sinner-Alcaraz, l’inizio di una grande rivalità: a Wimbledon scambi in stile Federer-Nadal (Di domenica 3 luglio 2022) Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Il prologo che ancora non si sapeva fosse tale si è visto ad Alicante, in un Challenger rosso del 2019. Il prologo che qualcuno sperava tale era quello di Parigi-Bercy, in un Campo 1 totalmente inadatto all’attesa del confronto. Il prologo che tutti ritengono tale è quello sul campo più importante del mondo, il Centre Court di Wimbledon. Quei due primi confronti li aveva vinti lo spagnolo. Due pezzi della costruzione di quella che è la grande narrazione sul talento del classe 2003, che è sì indubbio, ma anche ancora incompleto. E lo ha dimostrato Jannik sulla sacra erba di Wimbledon. Si fanno spesso paragoni. Anche nel tennis. E tra le racchette il metro di paragone, al netto di tutto, è legato a poche rivalità elette. Federer ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Jannikcontro Carlos. Il prologo che ancora non si sapeva fosse tale si è visto ad Alicante, in un Challenger rosso del 2019. Il prologo che qualcuno sperava tale era quello di Parigi-Bercy, in un Campo 1 totalmente inadatto all’attesa del confronto. Il prologo che tutti ritengono tale è quello sul campo più importante del mondo, il Centre Court di. Quei due primi confronti li aveva vinti lo spagnolo. Due pezzi della costruzione di quella che è lanarrazione sul talento del classe 2003, che è sì indubbio, ma anche ancora incompleto. E lo ha dimostrato Jannik sulla sacra erba di. Si fanno spesso paragoni. Anche nel tennis. E tra le racchette il metro di paragone, al netto di tutto, è legato a pocheelette....

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS |… - Coninews : ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-O ?? @janniksin batte Carlos Alcaraz in quattro set (6-1 6-4 6-7 6-3) e vola per la prima volta… - ItaliaTeam_it : JANNIK SINNER ?????? Spettacolo a #Wimbledon, Carlos Alcaraz battuto in quattro set e quarti di finale raggiunti!… - accountmarked : Grande match Sinner VS Alcaraz Wimbledon2022 commento top di paolobertolucci un bel regalo 100YeatsCenterCout Wimbledon SkySport ???? - NicolaFeliciani : RT @EdoardoMecca1: Ha vinto Sinner. Grazie Graziella e grazie alcaraz. -