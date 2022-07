Mountain bike, Europei 2022: Simone Avondetto trionfa negli under 23! Bronzo per Giada Specia (Di domenica 3 luglio 2022) In chiusura della manifestazione arriva una bellissima perla italiana. Ultima giornata per gli Europei di Mountain bike in quel di Anadia, Portogallo, e bellissima medaglia d’oro di Simone Avondetto nella prova dedicata agli uomini under 23. L’azzurro, che partiva con i favori del pronostico, ha trionfato in solitaria dominando in lungo e in largo. Battuti il britannico Charly Albridge che ha chiuso a 10?, e lo svizzero Janis Baumann, terzo a 21?. Nel primo pomeriggio è andata in scena anche la prova al femminile, sempre della categoria under 23: altra medaglia per l’Italia con Giada Specia che agguanta il Bronzo. Terza piazza per l’azzurra battuta dalla coppia olandese: Puck Pieterse vince nettamente, ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) In chiusura della manifestazione arriva una bellissima perla italiana. Ultima giornata per glidiin quel di Anadia, Portogallo, e bellissima medaglia d’oro dinella prova dedicata agli uomini23. L’azzurro, che partiva con i favori del pronostico, hato in solitaria dominando in lungo e in largo. Battuti il britannico Charly Albridge che ha chiuso a 10?, e lo svizzero Janis Baumann, terzo a 21?. Nel primo pomeriggio è andata in scena anche la prova al femminile, sempre della categoria23: altra medaglia per l’Italia conche agguanta il. Terza piazza per l’azzurra battuta dalla coppia olandese: Puck Pieterse vince nettamente, ...

