Manchester United, se parte Ronaldo occhi su un altro pupillo di ten Hag (Di domenica 3 luglio 2022) Cristiano Ronaldo vuole lasciare Manchester e lo United. Secondo quanto riportato dal Sunday Mirror, in caso di partenza del portoghese Erik... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 luglio 2022) Cristianovuole lasciaree lo. Secondo quanto riportato dal Sunday Mirror, in caso dinza del portoghese Erik...

Pubblicità

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - ManUtdMEN : Manchester United 'interested' in Nicolas Tagliafico transfer #mufc - sportli26181512 : Manchester United, se parte Ronaldo occhi su un altro pupillo di ten Hag: Cristiano Ronaldo vuole lasciare Manchest… - leomessiarchiv : Lionel Messi vs Manchester United | 27/05/2009 - ColucciLc : RT @sportli26181512: Manchester United, occhi su un difensore dell'Inter: Il Manchester United starebbe pensando a Stefan de Vrij per rinfo… -