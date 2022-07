Pubblicità

ColucciLc : RT @ParmaLiveTweet: Dermaku: 'Avevo lasciato il Parma per ritrovare la A sul campo. Lecce scelta giusta' - ParmaLiveTweet : Dermaku: 'Avevo lasciato il Parma per ritrovare la A sul campo. Lecce scelta giusta' - SalentoSport : #LECCE – #Dermaku dal ritiro: “Si lavora duro su tattica e atletica. Contento di questo progetto”… - LecceCalcio : Lecce Dermaku: “Lavoriamo sodo per arrivare al top della forma, ci aspetta un campionato difficile” - - furnari80 : RT @daniele_mauro94: Propongo l’aumento dei valori della Rosa del #Lecce, sotto la magistrale gestione di #Corvino e parziale di #Trinchera… -

Calciomercato.com

Il video dell'intervista a Kastriotdal ritiro di Folgaria.Un campionato che inizia in salita per il: subito l'Inter, e non solo, al Via del Mare. 'Sarà un campionato tosto, stiamo lavorando molto a livello atletico. Affronteremo subito una grande ... Lecce, Dermaku: 'Sapevo che qui sarei tornato in A, per questo ho accettato' Il difensore italo-albanese è il primo a parlare dal ritiro di Folgaria. Ecco le sue dichiarazioni: LAVORO. “Abbiamo iniziato da qualche giorno qui a Folgaria dopo esserci radunati il 23. Stiamo lavor ...Il difensore del Lecce Kastriot Dermaku potrebbe diventare il nuovo capitano del Lecce. Intanto lavora sodo nel ritiro della di Folgaria e dice: "è un piacere misurarmi in un campionato così difficile ...