Inter | Martinez si allena ad Ibiza | e arriva il commento di Lukaku

Lautaro Martinez non si ferma, neanche in vacanza. L'attaccante dell'Inter si sta godendo gli ultimi giorni di riposo ad Ibiza prima dell'inizio della nuova stagione, ma continua a tenersi in forma per tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Su Instagram l'argentino ha pubblicato una sua foto in palestra, post commentato anche dal suo prossimo compagno in attacco Romelu Lukaku con un orologio e dei puntini.

