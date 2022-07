Wimbledon 2022, Nadal batte Sonego e va agli ottavi (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Rafa Nadal batte Lorenzo Sonego nel terzo turno del singolare maschile di Wimbledon 2022. Lo spagnolo, numero 2 del tabellone, supera l’azzurro (27 del seeding) per 6-1, 6-2, 6-4 in 2h04?. Il match non ha storia nei primi 2 parziali e si accende solo nella terza frazione. Sul 4-4, Sonego subisce il break che consente a Nadal di allungare. L’iberico chiude al primo match point e vola agli ottavi, dove affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – RafaLorenzonel terzo turno del singolare maschile di. Lo spagnolo, numero 2 del tabellone, supera l’azzurro (27 del seeding) per 6-1, 6-2, 6-4 in 2h04?. Il match non ha storia nei primi 2 parziali e si accende solo nella terza frazione. Sul 4-4,subisce il break che consente adi allungare. L’iberico chiude al primo match point e vola, dove affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp. Funweek.

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ?… - SkySport : A #Wimbledon c'è #NadalSonego, ma anche un'imperdibile #TsitsipasKyrgios: il programma da sogno di oggi su Sky… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - fisco24_info : Wimbledon 2022, Nadal batte Sonego e va agli ottavi: (Adnkronos) - Lo spagnolo vince in 3 set… - nestquotidiano : Sonego si arrende in tre set a Nadal sull’erba di Wimbledon -