Vavro fa infuriare Lotito | cessione al Copenaghen in bilico?

Le parole di Denis Zakaria, che ha ammesso di odiare la Lazio, hanno fatto discutere. Le scuse non bastano: Zakaria in bilico? Denis Zakaria rischia il clamoroso incidente diplomatico. Dopo aver ammesso di odiare la Lazio durante una diretta Twitch, le scuse arrivate nella giornata di ieri potrebbero infatti non bastare. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, Claudio Lotito è furioso. La trattativa con il Chelsea era ai dettagli sulla base di 4.5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Il presidente deve ora decidere se badare all'aspetto economico (che riguarderebbe anche l'ingaggio da 1.3 milioni fino al 2024) oppure far valere la questione di principio. Sono ore delicate.