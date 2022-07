Traffico Roma del 02-07-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

resta nel complesso scorrevole ilsulla rete viaria della capitale chiuso per verifiche su pali della telefonia pericolanti tratto di via Labico tra Piazza Sessa Aurunca e via dei Gordiani in programma per domani domenica 3 luglio lavori di manutenzione straordinaria sulla rete tranviaria in viale Regina Margherita altezza incrocio con via Nomentana la linea tram 3 Sara sostituita da bus sull'intero percorso la linea tram 19 viaggio era combusti invece tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento e con tram tram Porta Maggiore Piazza dei Gerani partiranno lunedì 4 luglio nuovi lavori sulla rete idrica in via Ardeatina con chiusura tra via di Tor Pagnotta e via centro del Bivio la chiusura non coinvolgerà il trasporto pubblico locale