Stefano De Martino a Rimini in compagnia di una persona speciale (Foto) (Di sabato 2 luglio 2022) Stefano De Martino reunion tra amici di vecchia data: ecco con chi ha trascorso la sua giornata a Rimini Stefano De Martino si appresta a condurre la seconda tappa del Tim Summer Hits da Rimini con la bravissima collega e amica Andrea Delogu. E in attesa di mettersi al lavoro tra una prova e l'altra si gode la compagnia di un suo grande amico e della sua compagna. Come si vede infatti dal profilo Instagram del conduttore oggi ha pranzato con Kledi e la sua compagna Charlotte Lazzari, dalla quale nel 2016 ha avuto la sua figlioletta Lea. Anche in quell'occasione non era mancata la dedica di Stefano all'amico conosciuto al talent Amici di Maria De Filippi. Stefano infatti gli aveva fatto gli auguri sui social "Benvenuto nel club dei ...

