Roma è stufa dei bagarini: la novità al Colosseo, cambia tutto (Di sabato 2 luglio 2022) Basta bagarini e abusivi a caccia dei turisti desiderosi di visitare il Colosseo. Niente più accaparramento indiscriminato di biglietti a danno di cittadini e visitatori che non riescono a trovare la possibilità di accedere al monumento. Ogni giorno confusione e ressa tolgono dignità al gioiello dell'antica Roma. Il Parco archeologico del Colosseo ha disposto che le vendite dei biglietti Full Experience Sotterranei e Arena e dei biglietti dell'evento serale Luna sul Colosseo, siano tassativamente nominativi per ciascun componente di gruppo e/o di nucleo famigliare e riportino i dati anagrafici di ogni singolo visitatore. Per rendere la procedura rigida e immodificabile a posteriori, il Parco ha disposto che in caso di mancata corrispondenza con il documento di identità del visitatore, non sarà ...

