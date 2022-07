Muore a soli 59 anni Irene Fargo | Chi è stata la cantante | due volte in gara a Sanremo

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 2 luglio 2022) Se ne va un altro pezzo di storia della musica leggera italiana: è morta a 59, famosa cantate amatissima negli’90. Laè morta a59a Chiari, in provincia di Brescia. Non ha vinto la sua lotta con la mattia, che l’ha consumata fino alla morte. Ad annunciare la sua scomparsa èl’amicae produttrice discografica Giovanna Nocetti: “Ciao, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai.. Riposa in pace. Tua Giò”.era il nome d’arte di Flavia Pozzaglio, nata l’1 Novembre 1962 a Palazzolo sull’Oglio, un piccolo comune in provincia di Brescia. Il canto era la sua passione e ...