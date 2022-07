Maldini, Massara e l'inutile isterismo del tifoso (Di sabato 2 luglio 2022) In un certo senso mi dispiace che Maldini e Massara abbiano finalmente firmato il rinnovo con il Milan. In un periodo senza campionato, senza alcun torneo internazionale dato che, in cambio di una... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 2 luglio 2022) In un certo senso mi dispiace cheabbiano finalmente firmato il rinnovo con il Milan. In un periodo senza campionato, senza alcun torneo internazionale dato che, in cambio di una...

Pubblicità

acmilan : Official Statement: Paolo Maldini and Frederic Massara ?? - angelomangiante : La conferma di Maldini-Massara avvicina #Ziyech al Milan. Un grande talento con il sinistro raffinatissimo. Totti,… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di comunicare che in data odierna il CdA del Club ha approvato i rinnovi biennali del Direttore d… - Den96109848 : RT @MarcoBovicelli: L’annuncio dei rinnovi di Paolo #Maldini e Frederic #Massara arriverà nel tardo pomeriggio, al termine del cda che nell… - nervoso2010 : Se al Milan si fossero messi a discutere di rinnovo (Maldini e Massara) due mesi fa, visto come sono state puntigli… -