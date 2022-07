Pubblicità

sportli26181512 : Lille, UFFICIALE: arriva Alexsandro dallo Chaves: Il Lille ha ufficializzato sui propri canali social l'arrivo di A… - infoitsport : Mercato Lille, ufficiale l’arrivo di Jonas Martin dal Rennes: il comunicato - CalcioPillole : Il #Lille chiude per Jonas #Martin: ufficiale l'arrivo del centrocampista dal #Rennes. - NonSoloJuve : UFFICIALE ALEXSANDRO AL LILLE! Colpo a sorpresa del Lille che si assicura le prestazioni del difensore brasiliano!… - tcm24com : Primo colpo per il Lille di Fonseca, ufficiale l'arrivo di Akim Zedadka #Lille #Zedadka #Fonseca -

Il prossimo sarà Zeki Celik, per cui ieri il gm giallorosso ha chiuso la trattativa con il: ... Mkhitaryanall'Inter Intanto c'è chi è tornato alla base dopo i rispettivi prestiti, come ...Anche se l'intesa con ilnon è ancora arrivata. Difensore, centrocampista e trequartista ... ma sin qui non hanno ancora formalizzato un'offertaal Bruges, complice anche la questione ...Continua lo stallo relativo ai rinnovi di Maldini e Massara e, come se non bastasse, sono arrivate parole al veleno di un giocatore nei confronti del Milan."Modena-New Balance, matrimonio ufficiale", titola il Resto del Carlino. Sarà lo sponsor tecnico della squadra.