L'assalto a Lysychansk. Il ceceno Kadyrov ne rivendica la conquista. Ma Kiev nega

(Di sabato 2 luglio 2022) - La notizia però è stata smentita dalle autorità ucraine secondo cui in città sono ancora in corso violenti combattimenti. L'offensiva russa prosegue anche in altre zone. Nelle ultime 24 ore 270 ...

Pubblicità

IlConservatore5 : RT @ultimenotizie: #Lysychansk è nelle mani delle forze russe e filorusse. Secondo il leader ceceno #Kadyrov, la città viene attualmente l… - Imperator_98 : RT @ultimenotizie: #Lysychansk è nelle mani delle forze russe e filorusse. Secondo il leader ceceno #Kadyrov, la città viene attualmente l… - a70199617 : RT @ultimenotizie: #Lysychansk è nelle mani delle forze russe e filorusse. Secondo il leader ceceno #Kadyrov, la città viene attualmente l… - ultimenotizie : #Lysychansk è nelle mani delle forze russe e filorusse. Secondo il leader ceceno #Kadyrov, la città viene attualme… - TorciaPolitica : RT @ultimenotizie: Unità dell'esercito russo, insieme alle forze di sicurezza di #Lugansk, hanno occupato tre insediamenti vicino a #Lysych… -

- La notizia però è stata smentita dalle autorità ucraine secondo cui in città sono ancora in corso violenti combattimenti. L'offensiva russa prosegue anche in altre zone. Nelle ultime 24 ore 270 ...... la situazione è stata più difficile nelle direzioni di, Bakhmutsk e nella regione di Kharkiv. Nella direzione di Sloviansk, il nemico sta cercando di condurre operazioni die di ...KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Lysychansk è nostra”. “Non è vero niente”. E’ sull’ultima roccaforte ucraina nella provincia di Lugansk che si è concentrato oggi il botta e risposta non solo militare fr ...FOGGIA, 02/07/2022 - (ansa) Lysychansk è caduta. La città gemella di Severodonetsk rimasta l'ultimo avamposto per l'occupazione del Lugansk, ...