Ius scholae | lo strappo di Polverini | “Voterò a favore La posizione del centrodestra è anacronistica”

(Di sabato 2 luglio 2022) In un'intervista a La Repubblica, Renata, deputata di Forza Italia, ex presidente della Regione Lazio, si smarca dele dice sì allo Ius. L'articolo .

borghi_claudio : Governo, Borghi: 'Sinistra ritiri subito Ius scholae e cannabis' - LegaSalvini : ++ IUS SCHOLAE? UNA FOLLIA! ECCO ALCUNI MOTIVI ++ - Agenzia_Ansa : I vescovi sostengono lo Ius scholae: 'Basta ideologie, l'Italia è cambiata'. Monsignor Perego risponde ai politici… - salernonotizie : Ius scholae: De Luca (Pd), “Impegnati su diritti e agenda sociale” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ius scholae, Renata Polverini si smarca: 'Voterò a favore, è la mia battaglia' [di Giovanna Casadio] -

"Voterò a favore dello "" , è la mia battaglia". Renata Polverini , deputata forzista, ex sindacalista dell'Ugl, si smarca dal centrodestra. Ritiene "anacronistica" la posizione delle destre sui nuovi italiani, e "...La Chiesa si schiera dalla parte dello, la proposta di legge in esame alla Camera che prevede di dare la cittadinanza ai minori nati in Italia da genitori stranieri oppure arrivati entro il compimento del dodicesimo anno ...Deputata forzista, ex sindacalista dell'Ugl: "La posizione del centrodestra sui nuovi italiani è anacronistica. Almeno ascoltino la Cei" ...Monsignor Gian Carlo Perego, attraverso alcune dichiarazioni ha sottolineato l'importanza della riforma dello Ius Scholae. Lo Ius Scholae è uno dei temi più caldi di queste ultime settimane e sono mol ...