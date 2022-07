Ius scholae, Cei: “Battaglia di democrazia e civiltà, basta divisioni” (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – basta “divisioni” e contrapposizioni “ideologiche”, “unità” sul tema dello ius scholae, una Battaglia “di democrazia e civiltà” che consentirà anche “più sicurezza sociale”. Monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione Cei che si occupa dei temi dell’immigrazione e a capo della fondazione Migrantes della Cei, in una intervista all’Adnkronos sferza le forze politiche sul tema dello ius scholae e a Matteo Salvini, contrario allo ius scholae che dice che così daremmo la cittadinanza alle baby gang, replica: “E’ esattamente il contrario; credo che rendere la persona più partecipe e non creare due città, la città degli esclusi e quella degli inclusi, favorisca anche più sicurezza sociale”. “Non capisco – osserva – perché si ... Leggi su italiasera (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) –” e contrapposizioni “ideologiche”, “unità” sul tema dello ius, una“di” che consentirà anche “più sicurezza sociale”. Monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione Cei che si occupa dei temi dell’immigrazione e a capo della fondazione Migrantes della Cei, in una intervista all’Adnkronos sferza le forze politiche sul tema dello iuse a Matteo Salvini, contrario allo iusche dice che così daremmo la cittadinanza alle baby gang, replica: “E’ esattamente il contrario; credo che rendere la persona più partecipe e non creare due città, la città degli esclusi e quella degli inclusi, favorisca anche più sicurezza sociale”. “Non capisco – osserva – perché si ...

