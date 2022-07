Grande Fratello Vip | Accordo raggiunto per settembre: è già arrivata dietro le quinte (Di sabato 2 luglio 2022) Alfonso Signorini ha lanciato il primo indizio sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip: trovata la prima concorrente Lo studio del Grande Fratello Vip (screenshot GF Vip)Comincia a prendere forma la nuova edizione del Grande Fratello Vip che si prepara a prendere il via presumibilmente il prossimo 12 settembre. Il conduttore sarà ancora una volta Alfonso Signorini che in queste ore è tornato sui social per lanciare i primi indizi. dietro le quinte del reality è stato già risolto il nodo opinioniste. Ci sarà per la seconda volta consecutiva Sonia Bruganelli mentre farà il suo esordio in queste vesti Orietta Berti. Un duo inaspettato e che i telespettatori non vedono l’ora di vedere all’opera. In queste ore però il conduttore ha ... Leggi su direttanews (Di sabato 2 luglio 2022) Alfonso Signorini ha lanciato il primo indizio sulla prossima edizione delVip: trovata la prima concorrente Lo studio delVip (screenshot GF Vip)Comincia a prendere forma la nuova edizione delVip che si prepara a prendere il via presumibilmente il prossimo 12. Il conduttore sarà ancora una volta Alfonso Signorini che in queste ore è tornato sui social per lanciare i primi indizi.ledel reality è stato già risolto il nodo opinioniste. Ci sarà per la seconda volta consecutiva Sonia Bruganelli mentre farà il suo esordio in queste vesti Orietta Berti. Un duo inaspettato e che i telespettatori non vedono l’ora di vedere all’opera. In queste ore però il conduttore ha ...

