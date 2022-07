Governo, Di Maio “Chi vuole farlo cadere non sa cosa rischia” (Di sabato 2 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento storico, chi vuole far cadere il Governo o sa cosa rischia, e vuole fare del male al Paese, o non sa cosa si rischia”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento a un incontro a Pomigliano. “Questo è un Paese abituato a cambiare Governo ogni anno e mezzo o ogni due anni, purtroppo per problemi fisiologici delle forze politiche, ma in questo momento storico del mondo, se il Governo cade io non so a quanto può arrivare lo spread, ma una cosa è certa: i costi continueranno a salire per le famiglie, i tassi d'interesse sui mutui continueranno a salire, l'impatto sull'economia continuerà a essere devastante perchè nel mondo c'è una ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento storico, chifarilo sa, efare del male al Paese, o non sasi”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, nel suo intervento a un incontro a Pomigliano. “Questo è un Paese abituato a cambiareogni anno e mezzo o ogni due anni, purtroppo per problemi fisiologici delle forze politiche, ma in questo momento storico del mondo, se ilcade io non so a quanto può arrivare lo spread, ma unaè certa: i costi continueranno a salire per le famiglie, i tassi d'interesse sui mutui continueranno a salire, l'impatto sull'economia continuerà a essere devastante perchè nel mondo c'è una ...

