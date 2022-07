Finisce in un canale: il cagnolino lancia l'allarme (Di sabato 2 luglio 2022) Un cagnolino di piccola taglia dopo aver visto il padrone scivolare in un canale è corso a cercare aiuto nella speranza di salvarlo. Purtroppo per il pensionato 69 enne, Dino Renso, non c’è stato nulla da fare: è stato... Leggi su europa.today (Di sabato 2 luglio 2022) Undi piccola taglia dopo aver visto il padrone scivolare in unè corso a cercare aiuto nella speranza di salvarlo. Purtroppo per il pensionato 69 enne, Dino Renso, non c’è stato nulla da fare: è stato...

Pubblicità

AnsaVeneto : Finisce in canale e muore, a dare l'allarme il suo cane. Dopo incidente,Black è tornato dagli amici del padrone per… - News24_it : Finisce in canale e muore, a dare l'allarme il suo cane - Veneto - Agenzia ANSA - delnegromarta : #jeru E QUANDO DAVIDE CANTERÀ LA SERENATA A LILY ' One, two, three, four, finisce lo show Fumano i fucili dei cecc… - Gestaltudine : Come ricominciare da un amore che finisce - - automatikos : @Marinellina10 ma se la sai, appena vedi che finisce il racconto e lei cerca di colpire lui, cambi canale, no? -