Europeo under 19: Miretti e Ambrosino nella top 10 del torneo (Di sabato 2 luglio 2022) L'Italia under 19 piazza due calciatori nella top ten dei migliori calciatori dell'Europeo appena passato: sono Miretti e Ambrosino Ci sono anche Miretti e Ambrosino nella top 10 stilata da Marca dell'Europeo under 19 vinto dall'Inghilterra in finale contro Israele. Oltre ai talenti della Juventus e del Napoli, questi gli altri giocatori della top 10. Chukwuemeka dell'Aston Villa, Gloukh del Maccabi Tel-Aviv, Tchaouna del Rennes, Virginius del Sochaux, Devine del Tottenham, Lugassy del Maccabi Petah Tikva, Demir del Rapid Vienna e Maddon dell'Hapoel Beer Sheva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

