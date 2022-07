(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “Nel grattacielo colpito dal razzo, per fortuna, non tutti gli appartamenti erano abitati. I residenti erano circa 150 – 200 persone. Di queste, 21 persone sono morte, 16 a causa dell’attacco al grattacielo e 5 nel sito turistico vicino, tra cui un bambino”. A dirlo all’Adnkronos, in un’intervista mentre si trova sul luogo dei soccorsi, è Maryna Martynenko, portavoce deldell’, che da alcuni numeri sull’attacco che ha colpito un palazzo nel villaggio di Sergiyivka, nella regione di. “Sono stati riscontrati 38tra cui sei-rivela la Martynenko- Da sotto le macerie salvate otto persone tra cui dei. L’attività dei soccorsi è alacre, e “tutti i...

Pubblicità

infoitinterno : Ucraina, Servizio Emergenze Nazionale: 'A Odessa 21 morti e 38 feriti, tra cui 6 bambini' - lifestyleblogit : Ucraina, Servizio Emergenze Nazionale: 'A Odessa 21 morti e 38 feriti, tra cui 6 bambini' - - italiaserait : Ucraina, Servizio Emergenze Nazionale: “A Odessa 21 morti e 38 feriti, tra cui 6 bambini” - ledicoladelsud : Ucraina, Servizio Emergenze Nazionale: “A Odessa 21 morti e 38 feriti, tra cui 6 bambini” - LocalPage3 : Ucraina, Servizio Emergenze Nazionale: 'A Odessa 21 morti e 38 feriti, tra cui 6 bambini' -

RaiNews

... nell'meridionale - che ha ucciso almeno 19 civili - definendo 'cinico e disumano'. 'Il ... Lo riferisce ilstampa del Cremlino. 'I leader hanno discusso in dettaglio le questioni di ...... per le politiche editoriali percepite come filorusse e accusati daldi sicurezza ucraino (Sluba Bezpeky Ukraïny " Sbu) di condurre una "guerra dell'informazione" contro l'. Il ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 118 (Adnkronos) – “Nel grattacielo colpito dal razzo, per fortuna, non tutti gli appartamenti erano abitati. I residenti erano circa 150 – 200 persone. Di queste, 21 persone sono morte, 16 a causa dell’at ...La Russia ha interrotto le forniture di gas alla Bulgaria, ora è probabile che seguirà un rallentamento delle relazioni diplomatiche.