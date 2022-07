Politano in partenza, il Napoli ha scelto il sostituto: si tratta di un vero affare (Di venerdì 1 luglio 2022) Se il Napoli per il post Mertens ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu, dopo l’ottima stagione fatta, per il post Politano, ormai in partenza, ha un nuovo nome: Ola Selvaag Solbakken. FOTO GETTY – Solbakken Bodø/Glimt Secondo il Corriere del Mezzogiorno, seguito poi oggi anche dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe l’eventuale sostituto di Matteo Politano che è pronto a fare le valigie per una nuova avventura. I primi contatti sono avvenuti e l’intermediario è lo stesso di Ostigard: il Napoli ha chiesto le prime informazioni sul giocatore classe ’98. C’è, però, un ostacolo: anche la Roma, infatti, avrebbe manifestato un forte interesse per il norvegese. Il cartellino del calciatore norvegese è di proprietà del Bodø/Glimt, ma il contratto è ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) Se ilper il post Mertens ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu, dopo l’ottima stagione fatta, per il post, ormai in, ha un nuovo nome: Ola Selvaag Solbakken. FOTO GETTY – Solbakken Bodø/Glimt Secondo il Corriere del Mezzogiorno, seguito poi oggi anche dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe l’eventualedi Matteoche è pronto a fare le valigie per una nuova avventura. I primi contatti sono avvenuti e l’intermediario è lo stesso di Ostigard: ilha chiesto le prime informazioni sul giocatore classe ’98. C’è, però, un ostacolo: anche la Roma, infatti, avrebbe manifestato un forte interesse per il norvegese. Il cartellino del calciatore norvegese è di proprietà del Bodø/Glimt, ma il contratto è ...

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, in caso di partenza di Politano, pronto l'assalto a Solbakken - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, in caso di partenza di Politano, pronto l'assalto a Solbakken - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, in caso di partenza di Politano, pronto l'assalto a Solbakken - napolimagazine : CDM - Napoli, in caso di partenza di Politano, pronto l'assalto a Solbakken - apetrazzuolo : CDM - Napoli, in caso di partenza di Politano, pronto l'assalto a Solbakken -