Peschereccio scomparso:definitiva condanna marinaio egiziano (Di venerdì 1 luglio 2022) E' definitiva la condanna a 26 anni di carcere di Mohamed Ibrahim Abd El Moatty Hamdy, il 26enne egiziano ritenuto responsabile dell'omicidio di Gianluca Bianca, il comandante siracusano del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) E'laa 26 anni di carcere di Mohamed Ibrahim Abd El Moatty Hamdy, il 26enneritenuto responsabile dell'omicidio di Gianluca Bianca, il comandante siracusano del ...

Pubblicità

ilSicilia : #Cronaca #condanna Peschereccio scomparso, confermata la condanna al marinaio egiziano - stop_fake_news_ : AGI - È stato condannato in via definita, a 26 anni di carcere, un egiziano, Mohamed Ibrahim Abd El Moatty Hamdy, f… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Scomparso con il peschereccio: Giovanni Costanzo è uscito in mare il #26 giugno 2016 da #PortopalodiCapoPassero (#Sira… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Scomparso con il peschereccio: Giovanni Costanzo è uscito in mare il #26 giugno 2016 da #PortopalodiCapoPassero (#Sira… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Scomparso con il peschereccio: Giovanni Costanzo è uscito in mare il #26 giugno 2016 da #PortopalodiCapoPassero (#Sira… -

Peschereccio scomparso:definitiva condanna marinaio egiziano ... il 26enne egiziano ritenuto responsabile dell'omicidio di Gianluca Bianca, il comandante siracusano del peschereccio 'Fatima II' scomparso nel luglio del 2012 durante una battuta di pesca nelle ... Gli ammutinati del Fatima ... a 26 anni di carcere, un egiziano, Mohamed Ibrahim Abd El Moatty Hamdy, finito sotto processo per l'omicidio di Gianluca Bianca, il comandante del peschereccio siracusano Fatima II scomparso nel ... ilSicilia.it Siracusa, si ammutinò e uccise il comandante del peschereccio: confermata condanna a 26 anni E’ definitiva la condanna a 26 anni di carcere di Mohamed Ibrahim Abd El Moatty Hamdy, il 26enne egiziano ritenuto responsabile dell’omicidio di Gianluca ... Peschereccio scomparso, confermata la condanna al marinaio egiziano La sentenza è diventata così definitiva così come era già accaduto per l'altro egiziano Mohamed Elasha Rami, dopo che la sua difesa non aveva proposto ricorso. Un terzo membro dell'equipaggio, un tuni ... ... il 26enne egiziano ritenuto responsabile dell'omicidio di Gianluca Bianca, il comandante siracusano del'Fatima II'nel luglio del 2012 durante una battuta di pesca nelle ...... a 26 anni di carcere, un egiziano, Mohamed Ibrahim Abd El Moatty Hamdy, finito sotto processo per l'omicidio di Gianluca Bianca, il comandante delsiracusano Fatima IInel ... Peschereccio scomparso, confermata la condanna al marinaio egiziano E’ definitiva la condanna a 26 anni di carcere di Mohamed Ibrahim Abd El Moatty Hamdy, il 26enne egiziano ritenuto responsabile dell’omicidio di Gianluca ...La sentenza è diventata così definitiva così come era già accaduto per l'altro egiziano Mohamed Elasha Rami, dopo che la sua difesa non aveva proposto ricorso. Un terzo membro dell'equipaggio, un tuni ...