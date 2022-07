Perché il Cremlino non discute di pace? Il negoziato è ostaggio della visione imperialista di Putin e di una mentalità ostile alle trattative

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) Sgomberiamo il campo da facili ottimismi: la Russia non sta contrattando pezzi di Ucraina in cambio, né intende farlo: eserciterà la forza attraverso la guerra finché penserà di poter vincere. Non per altro: la Russia si percepisce come un impero, ha un passato imperiale e attualmente nella geopolitica si vede continuare a svolgere il ruolo di impero. Per questo motivo, dal momento in cui devono negoziare qualcosa – le condizioni per la fineguerra in Ucraina così come un “normale” uomo d’affari russo farebbe per l’acquisto di un’azienda italiana o di una villa in Costa Azzurra – Vladimire i suoi accoliti partono da una prospettiva di potere. Anzi, di ???? cioè di forza, non certo di moral suasion. Quindi, se avete in mente la ricerca di quella che gli anglosassoni chiamano una win-win ...