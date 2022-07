Pubblicità

NewNotizie

riesce ad arrotondare i suoi guadagni con un metodo innovativo Dopo essere andata in pensione anticipatamente per prendersi cura di suo padre ha infatti pensato di dedicarsi alla vendita ...... e anche la lista 'Indipendenti' - in appoggio al candidato sindaco Giancarlo Boselli -i ... dipendente nella ditta Giordano Paultry Plast di Caraglio) Ivonne Caprino (classe 1947,) ... Pensionata svela come guadagna centinaia di euro extra al mese: “Un’idea straordinaria” Una donna di 64 anni in pensione ha raccontato di aver ideato un metodo per guadagnare oltre 800 sterline extra al mese e ha rivelato come funziona ...Bonus 200 euro per chi prende il reddito di cittadinanza: l'Inps annuncia la data di pagamento. Arriverà a luglio, ecco per chi.