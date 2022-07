OTTO E MEZZO: LILLI GRUBER CHIUDE LA STAGIONE DEL TALK POLITICO PIÙ SEGUITO (Di venerdì 1 luglio 2022) OTTO e MEZZO si conferma il TALK show più SEGUITO della tv italiana con share record nel pubblico laureato e ad alto reddito, roccaforte di La7. La trasmissione di LILLI GRUBER è un fortino dell’informazione e un valido antidoto contro i facili quanto pericolosi populismi. “Noi facciamo i giornalisti, gli ospiti esprimono le loro opinioni, per il resto noi critichiamo e non manganelliamo nessuno”. LILLI GRUBER aveva risposto così poche settimane fa alle ennesime critiche del centro destra, che mal digeriscono la presenza dei TALK di La7, Giletti a parte. Contagiata dal Covid, LILLI GRUBER è stata sostituita per un breve periodo dal collega Giovanni Floris: “Voglio ringraziarlo perché gentile, ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 1 luglio 2022)si conferma ilshow piùdella tv italiana con share record nel pubblico laureato e ad alto reddito, roccaforte di La7. La trasmissione diè un fortino dell’informazione e un valido antidoto contro i facili quanto pericolosi populismi. “Noi facciamo i giornalisti, gli ospiti esprimono le loro opinioni, per il resto noi critichiamo e non manganelliamo nessuno”.aveva risposto così poche settimane fa alle ennesime critiche del centro destra, che mal digeriscono la presenza deidi La7, Giletti a parte. Contagiata dal Covid,è stata sostituita per un breve periodo dal collega Giovanni Floris: “Voglio ringraziarlo perché gentile, ...

