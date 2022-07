LIVE F1, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: prove libere a Silverstone, la Ferrari deve svoltare. Si parte alle 14.00 (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP di Gran Bretagna – Le cinque risposte del GP di Gran Bretagna Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Silverstone, si lavorerà in funzione della ricerca dell’assetto migliore per le qualifiche di domani e della gara domenicale. La Ferrari si augura di ritrovare prestazione e affidabilità in questo fine-settimana, dopo i problemi emersi soprattutto a Baku (Azerbaijan) che hanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lein tv/streaming – La presentazione del GP di– Le cinque risposte del GP diBuongiorno e bentrovati alladella prima giornata didel GP di, round del Mondialedi F1. Sul tracciato di, si lavorerà in funzione della ricerca dell’assetto migliore per le qualifiche di domani e della gara domenicale. Lasi augura di ritrovare prestazione e affidabilità in questo fine-settimana, dopo i problemi emersi soprattutto a Baku (Azerbaijan) che hanno ...

Pubblicità

xhivstory : Questo gran pezzo di uomo di michael buble e io me lo sono sentito live ????????? - Seoul_ItalyBTS : #SUGA: Trovo sia davvero una gran bella canzone, anche se non l'abbiamo potuta eseguire davanti ad un pubblico live… - Simone8316 : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (Gran Turismo™ 7) live at - pborghilivorno : RT @pborghilivorno: #ucraina Centinaia di militari ucraini addestrati in Gran Bretagna per utilizzare sistemi missilistici avanzati https:/… - sportli26181512 : F1, GP Silverstone: il meteo dal circuito della Gran Bretagna: Decimo appuntamento della stagione: sarà un weekend… -