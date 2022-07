Juve Paredes, contatti continui: Cherubini ha due jolly da giocarsi (Di venerdì 1 luglio 2022) La Juve continua a provarci per Paredes con il Psg: Cherubini ha due jolly da giocarsi per abbassare le pretese dei parigini La Juve dopo Pogba, atteso a Torino per visite e firme, starebbe pensando ancora a Paredes per rinforzare la mediana. Cherubini, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha due jolly da giocarsi: Kean e Rabiot. Le due contropartite per abbassare le pretese di 20 milioni dei parigini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Lacontinua a provarci percon il Psg:ha duedaper abbassare le pretese dei parigini Ladopo Pogba, atteso a Torino per visite e firme, starebbe pensando ancora aper rinforzare la mediana., secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha dueda: Kean e Rabiot. Le due contropartite per abbassare le pretese di 20 milioni dei parigini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

