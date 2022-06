(Di venerdì 1 luglio 2022) Le frasi choc di Berniescandalizzano il mondo della Formula Uno ma non solo. Perché l'ex protagonista dell'automobilismo britannico e mondiale non ha fatto passi indietro...

Pubblicità

infoitsport : Ecclestone, l'appoggio (incredibile) a Putin: «Per lui prenderei una pallottola, persona di prima classe» - andfranchini : Ecclestone, l'appoggio (incredibile) a Putin: «Per lui prenderei una pallottola, persona di prima classe» -

ilmessaggero.it

... di due direttori messi al posto di Masi, vuol dire chesta ballando il twist su ciò che ...Presidente Max Mosley fu fatto fuori dopo lo scandalo a luci rosse soprattutto dal mancato...Poi mi chiedono se posso prestargli la mia officina come base diper il team e allora ... e si scatena contro la Maki l'ira del patron del Circus Iridato, Berni. Il team decide, ... Ecclestone, l'appoggio (incredibile) a Putin: «Per lui prenderei una pallottola, persona di prima classe» pic.twitter.com/jZ1hLnrYTU — Good Morning Britain (@GMB) June 30, 2022. La Formula 1 censura Ecclestone. Durante un’intervista per una famosa emittente televisiva inglese l’ex patron della Formula 1 B ...Adesso Putin è stato definito come “una persona di classe” e “per lui prenderei un proiettile”, è stata la provocazione di Ecclestone. SportFair. Bernie Ecclestone conferma l’amicizia con Vladimir Put ...