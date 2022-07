Da oggi 1 luglio il bonus 200 euro, ma qualcuno dovrà restituirlo (Di venerdì 1 luglio 2022) Da oggi 1 luglio sta iniziando ad essere accreditato agli aventi diritto il bonus 200 euro, la misura una tantum dispensata per tenere a bada l’inflazione ed il caro energia per i pensionati, i percettori del reddito di cittadinanza ed i lavoratori dipendenti. Purtroppo, alcune categorie dovranno aspettare il mese di ottobre prima di riceverlo: tra questi rientrano i Co.co.co, i lavoratori stagionali (a tempo determinato ed intermittenti), gli agricoli a tempo determinato, gli iscritti al Fondo pensione, i dipendenti dello spettacolo con almeno 50 contributi quotidiani versati nel 2021, gli autonomi occasionali senza partita IVA, i collaboratori domestici assicurati presso la gestione INPS ed i venditori a domicilio. Per avere accesso al bonus, tutti, in ogni caso, non dovranno superare il tetto ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Dasta iniziando ad essere accreditato agli aventi diritto il200, la misura una tantum dispensata per tenere a bada l’inflazione ed il caro energia per i pensionati, i percettori del reddito di cittadinanza ed i lavoratori dipendenti. Purtroppo, alcune categorie dovranno aspettare il mese di ottobre prima di riceverlo: tra questi rientrano i Co.co.co, i lavoratori stagionali (a tempo determinato ed intermittenti), gli agricoli a tempo determinato, gli iscritti al Fondo pensione, i dipendenti dello spettacolo con almeno 50 contributi quotidiani versati nel 2021, gli autonomi occasionali senza partita IVA, i collaboratori domestici assicurati presso la gestione INPS ed i venditori a domicilio. Per avere accesso al, tutti, in ogni caso, non dovranno superare il tetto ...

