Brown ha prestato giuramento alla Corte Suprema, diventando ufficialmente la prima afroamericana a entrare nel massimo tribunale. La giudice, 51 anni, è stata confermata dal Senato ad ...... lo scorso marzo, alla candidata giudice della Corte suprema,Brown Jackson, è stato ...le leve del potere nei tre massimi centri decisionali nella gerarchia istituzionale e politica degli, ... Usa: Ketanji Brown giura a Corte Suprema, è prima afroamericana - Mondo (ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - Ketanji Brown ha prestato giuramento alla Corte Suprema, diventando ufficialmente la prima afroamericana a entrare ...Wrapping up a trip to Europe, Biden announced at a news conference he supports exempting legislation to codify access to abortion (and privacy rights more broadly) from the Senate’s filibuster rule ...