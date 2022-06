Un patrono per il 118, è il santo-medico sannita Giuseppe Moscati (Di giovedì 30 giugno 2022) Hanno raccolto 5mila firme (ora arrivate a 7mila) in pieno lockdown per avere un patrono: e’ il santo-medico beneventano, san Giuseppe Moscati, che sara’ da ora in poi il punto spirituale di riferimento per il Sistema di Emergenza Territoriale 118. “Era un sanitario, un medico, un ricercatore, un professore universitario, un laico, uno di noi”, sottolinea Mario Balzanelli, presidente della Societa’ Italiana Sistema 118 (Sis118), che ha promosso la petizione. Il via libera e’ arrivato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, e la comunicazione ufficiale dalla Cei. In una sanita’ “talvolta disumanizzata perche’ piegata alle logiche economiche, come poi emerso nella pandemia, volevamo proporre un punto di riferimento spirituale, vocazionale, per il lavoro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) Hanno raccolto 5mila firme (ora arrivate a 7mila) in pieno lockdown per avere un: e’ ilbeneventano, san, che sara’ da ora in poi il punto spirituale di riferimento per il Sistema di Emergenza Territoriale 118. “Era un sanitario, un, un ricercatore, un professore universitario, un laico, uno di noi”, sottolinea Mario Balzanelli, presidente della Societa’ Italiana Sistema 118 (Sis118), che ha promosso la petizione. Il via libera e’ arrivato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, e la comunicazione ufficiale dalla Cei. In una sanita’ “talvolta disumanizzata perche’ piegata alle logiche economiche, come poi emerso nella pandemia, volevamo proporre un punto di riferimento spirituale, vocazionale, per il lavoro ...

