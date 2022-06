Ucraina, intelligence Usa: guerra al rallentatore e durerà a lungo (Di giovedì 30 giugno 2022) Washington, 30 giu. (Adnkronos) - Il Presidente russo Vladimir Putin mantiene l'obiettivo di conquistare la gran parte del territorio dell'Ucraina ma al momento le forze militari di Mosca sono state talmente indebolite dai combattimenti che sono in grado solo di avanzare lentamente. E questo significa che la guerra potrà durare a lungo. E' questa la valutazione della direttrice dell'intelligence nazionale Usa, Avril Haines, per cui l'invasione andrà avanti "per un periodo esteso". "Percepiamo una frattura fra gli obiettivi militari a breve termine di Putin in questa regione e le sue capacità militari. Una mancata corrispondenza fra le sue ambizioni e quello che i militari sono in grado di ottenere", ha affermato Haines, in un intervento a una conferenza organizzata dal dipartimento del Commercio. Le prospettive non ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Washington, 30 giu. (Adnkronos) - Il Presidente russo Vladimir Putin mantiene l'obiettivo di conquistare la gran parte del territorio dell'ma al momento le forze militari di Mosca sono state talmente indebolite dai combattimenti che sono in grado solo di avanzare lentamente. E questo significa che lapotrà durare a. E' questa la valutazione della direttrice dell'nazionale Usa, Avril Haines, per cui l'invasione andrà avanti "per un periodo esteso". "Percepiamo una frattura fra gli obiettivi militari a breve termine di Putin in questa regione e le sue capacità militari. Una mancata corrispondenza fra le sue ambizioni e quello che i militari sono in grado di ottenere", ha affermato Haines, in un intervento a una conferenza organizzata dal dipartimento del Commercio. Le prospettive non ...

