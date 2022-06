Tuttosport – De Laurentiis-Mertens: incontro in extremis, ecco quando (Di giovedì 30 giugno 2022) Il contratto di Dries Mertens con il Napoli scade oggi, il giocatore da domani in poi può firmare con qualsiasi altro club perché non ci sarà nemmeno più la clausola unilaterale a favore della SSCN a trattenerlo in azzurro. La storia tra Mertens ed il Napoli sembra arrivata al capolinea, ma secondo Tuttosport c’è ancora una possibilità che si possa giungere ad un accordo tra le parti. “Il belga sta trascorrendo le vacanze ad Ibiza, mentre De Laurentiis resterà a Los Angeles fino a domenica, poi rientreranno entrambi in Italia e si potrebbe creare l’occasione di verificare se ci sarà in extremis la possibilità di trovare l’accordo almeno per un altro anno. La sensazione generale resta negativa“. Il Napoli intanto si sta guardando già intorno per il dopo Mertens. Fino ad ora Deulofeu è ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 giugno 2022) Il contratto di Driescon il Napoli scade oggi, il giocatore da domani in poi può firmare con qualsiasi altro club perché non ci sarà nemmeno più la clausola unilaterale a favore della SSCN a trattenerlo in azzurro. La storia traed il Napoli sembra arrivata al capolinea, ma secondoc’è ancora una possibilità che si possa giungere ad un accordo tra le parti. “Il belga sta trascorrendo le vacanze ad Ibiza, mentre Deresterà a Los Angeles fino a domenica, poi rientreranno entrambi in Italia e si potrebbe creare l’occasione di verificare se ci sarà inla possibilità di trovare l’accordo almeno per un altro anno. La sensazione generale resta negativa“. Il Napoli intanto si sta guardando già intorno per il dopo. Fino ad ora Deulofeu è ...

