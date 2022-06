Palermo, ascensore precipita dal quinto piano: tre persone ferite in gravi condizioni (Di giovedì 30 giugno 2022) Due operai e una donna sono stati portati in ospedale in codice rosso. Ancora da chiarire le cause ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 giugno 2022) Due operai e una donna sono stati portati in ospedale in codice rosso. Ancora da chiarire le cause ...

