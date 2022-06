Marano | nessuna deviazione della processione nelle strade del clan

(Di giovedì 30 giugno 2022) Non ci saranno deviazionidove risiedono affiliati ai. E’ questa la decisione del comandantepolizia municipale di, Luigi Maiello, relativamente alla prossimain onore alla Madonna prevista per il 3 luglio. Il capo dei caschi bianchi ha negato l’autorizzazione alle deviazioni durante lain alcuneL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

deviazione alla processione in onore della Madonna nelle strade dove risiedono affiliati ai ... è quanto annunciato dal comandante della Polizia municipale di(Napoli), Luigi Maiello, ...Danni agli stabilimenti,vittima e/o ferito Non sono rarissime le trombe d'aria che ... con una serie di danni che avrebbero interessato la zona del, coinvolgendo principalmente gli ... Il Comune di Marano vieta la processione nelle strade dei clan Marano (Napoli), 30 giugno 2022 - Pugno duro contro gli "inchini" ai clan del comune di Marano, nel napoletano. Nessuna deviazione alla processione in onore della Madonna nelle strade dove risiedono a ...L’avvertimento del comandante della polizia Municipale, Luigi Maiello: «Sarebbe come inchino ai boss. E lo Stato non si piega» ...