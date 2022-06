LIVE Sonego-Gaston 7-6 3-2, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break in avvio di secondo set (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Il francese si salva annullando due palle break. AD-40 Sonego continua a spingere ma si ferma sul nastro la risposta. 40-40 PASSANTE DI Gaston IN CORSA 30-40 Sonego PRENDE ANCORA DI TUTTO COME SE AVESSE I TENTACOLI MA Gaston SI ARRAMPICA E SI PRENDE IL PUNTO A RETE 15-40 DUE PALLE break Sonego 15-30 Errore in uscita dal servizio del francese. 15-15 Diritto in avanzamento del piemontese che chiude a volo. 15-0 Sul nastro il passante di Sonego che cade di nuovo a terra. 4-2 Servizio a zero di Sonego. 40-0 Lunga la risposta di Gaston. 30-0 Ace dell’azzurro. 15-0 Servizio al corpo di Sonego. 3-2 Il francese ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Il francese si salva annullando due palle. AD-40continua a spingere ma si ferma sul nastro la risposta. 40-40 PASSANTE DIIN CORSA 30-40PRENDE ANCORA DI TUTTO COME SE AVESSE I TENTACOLI MASI ARRAMPICA E SI PRENDE IL PUNTO A RETE 15-40 DUE PALLE15-30 Errore in uscita dal servizio del francese. 15-15 Diritto in avanzamento del piemontese che chiude a volo. 15-0 Sul nastro il passante diche cade di nuovo a terra. 4-2 Servizio a zero di. 40-0 Lunga la risposta di. 30-0 Ace del. 15-0 Servizio al corpo di. 3-2 Il francese ...

