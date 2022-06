Inchiesta Pio Albergo Trivulzio, il gip boccia la richiesta di archiviazione: «Negligenze della dirigenza. Si è verificato il decesso di un numero spropositato di ospiti» (Di giovedì 30 giugno 2022) La giudice per le indagini preliminari Alessandra Cecchelli non ha accolto la richiesta di archiviazione presentata per l’Inchiesta sulle morti al Pio Albergo Trivulzio, la Rsa di Milano dove durante la prima ondata di Coronavirus nel 2020 sono morti circa 400 ospiti. La richiesta di archiviazione era arrivata dalla Procura di Milano, secondo i pm non era stata acquisita «alcuna evidenza di condotte colpose o comunque irregolari». L’accusa più grave pendeva sul direttore generale Giuseppe Calicchio, indagato per epidemia colposa e violazione delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad opporsi all’archiviazione è stata l’associazione Felicita, dove sono rappresentati i familiari degli anziani che erano ospiti ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) La giudice per le indagini preliminari Alessandra Cecchelli non ha accolto ladipresentata per l’sulle morti al Pio, la Rsa di Milano dove durante la prima ondata di Coronavirus nel 2020 sono morti circa 400. Ladiera arrivata dalla Procura di Milano, secondo i pm non era stata acquisita «alcuna evidenza di condotte colpose o comunque irregolari». L’accusa più grave pendeva sul direttore generale Giuseppe Calicchio, indagato per epidemia colposa e violazione delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad opporsi all’è stata l’associazione Felicita, dove sono rappresentati i familiari degli anziani che erano...

