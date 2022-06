Il ritorno in fretta e furia di Draghi a Roma per sedare la maggioranza in fibrillazione su Ius Scholae e cannabis (Di giovedì 30 giugno 2022) Mario Draghi ha lasciato il vertice Nato di Madrid con un giorno di anticipo. Aveva lasciato Roma per andare in Spagna e partecipare a una serie di incontri fondamentali per il futuro del Patto Atlantico, con sullo sfondo la guerra in Ucraina. Appena varcato il confine, però, il pandemonio si è abbattuto sulla capitale. Da una parte il caso Conte-Grillo (concluso con una telefonata chiarificatrice tra il Presidente del Consiglio e il capo politico del MoVimento 5 Stelle), dall’altro l’alzata di testa della Lega sui passaggi parlamentari in merito alle proposte di legge sullo Ius Scholae e sulla cannabis legale. Soprattutto questo secondo scossone sta mettendo a rischio la tenuta del governo, con Salvini che – dopo la batosta elettorale e referendaria – che torna a minacciare l’esecutivo. Mario Draghi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Marioha lasciato il vertice Nato di Madrid con un giorno di anticipo. Aveva lasciatoper andare in Spagna e partecipare a una serie di incontri fondamentali per il futuro del Patto Atlantico, con sullo sfondo la guerra in Ucraina. Appena varcato il confine, però, il pandemonio si è abbattuto sulla capitale. Da una parte il caso Conte-Grillo (concluso con una telefonata chiarificatrice tra il Presidente del Consiglio e il capo politico del MoVimento 5 Stelle), dall’altro l’alzata di testa della Lega sui passaggi parlamentari in merito alle proposte di legge sullo Iuse sullalegale. Soprattutto questo secondo scossone sta mettendo a rischio la tenuta del governo, con Salvini che – dopo la batosta elettorale e referendaria – che torna a minacciare l’esecutivo. Mario...

