Il lancio previsto nel 2023

Davide Nejoumi, 23 anni, è uno studente romano di grande talento, molto intraprendente. Dopo il diploma di maturità al liceo scientifico si è chiesto: «Ma perché devo scegliere tra l'università e altre cose? Io voglio fare tutto!». Ha avuto ragione: si è iscritto a Ingegneria ma non si è rinchiuso con i libri: ha fondato la start up Delta Space Leonis e a maggio ha firmato un accordo: nel 2023 il suo satelitte PocketQube verrà lanciato in orbita con SpaceX, l'azienda di Elon Musk, da una base americana – probabilmente in Florida. Un'impresa davvero incredibile. Come ci è arrivato? Ce lo racconta lui. Davide Nejoumi, 23 anni, lo studente romano che lancerà il suo satellite per Elon Musk. «Dopo la maturità ho superato il test d'ingresso a Ingegneria meccanica, ma poco dopo ho risposto a un bando per il servizio civile presso l'Inaf, l'Istituto nazionale di astrofisica, ...

